Lo skipper italiano Carlo D' Attanasio torna libero dopo anni di carcere in Papua Nuova Guinea | Assolto

Torna libero dopo oltre 4 anni di detenzione in Papua Nuova Guinea Carlo D'Attanasio, il velista pescarese accusato di traffico internazionale di stupefacenti e poi riciclaggio. D'Attanasio nel 2020 stava compiendo il giro del mondo in barca a vela, e in seguito allo schianto di un piccolo aereo. 🔗 Leggi su Today.it

Carlo D'Attanasio liberato in Papua Nuova Guinea - Condannato in primo grado a una pena detentiva di diciannove anni per riciclaggio di denaro, attualmente è ricoverato in ospedale nella capitale Port Moresby per una grave patologia

Tajani, 'liberato in Papua Nuova Guinea Carlo D'Attanasio' - "È stato liberato dopo essere stato assolto in Papua Nuova Guinea l'italiano Carlo D'Attanasio ". Lo annuncia il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa all'unità di crisi alla Farnesina.

Carlo D’Attanasio liberato in Papua Nuova Guinea, chi è il velista pescarese e di cosa era accusato - Pescara, 31 luglio 2025 – Assolto e liberato: è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a dare la bella notizia sull’italiano Carlo D’Attanasio.

