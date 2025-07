Lo Monaco convinto | Lookman? C’è volontà di portarla a termine da entrambe le parti l’Inter ha preso un ottimo prospetto! E Inzaghi ha commesso un errore

Lo Monaco convinto: «Lookman? C’è volontà di portarla a termine da entrambe le parti, l’Inter ha preso un ottimo prospetto!». Le sue parole. Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco, intervenuto a TMW Radio, ha espresso la propria opinione sulle principali dinamiche del mercato nerazzurro. In particolare, ha sottolineato come la trattativa tra il calciomercato Inter e l’ Atalanta per Ademola Lookman, esterno offensivo nigeriano, sia ormai avviata su basi concrete attorno ai 45-50 milioni di euro. Tuttavia, il blocco momentaneo sarebbe legato alla recente cessione di Mateo Retegui da parte del club bergamasco e alla difficoltà nel reperire un sostituto in attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com

