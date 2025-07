Liverpool parla molto divertente

2025-07-31 00:11:00 Il web non parla d’altro: Il Bayern Monaco ha affermato che i loro negoziati con il Liverpool sono stati “un grande risultato” e “molto divertimento” dopo aver fatto Luis Diaz la terza firma della finestra di trasferimento estivo per una commissione di £ 65,5 milioni. L’ala della Colombia è arrivata mercoledì, definendo il suo viaggio di calcio “meraviglioso” e aggiungendo che c’è ancora “molto da fare e da raggiungere”. “Ha solo il profilo che stavamo cercando in un’ala”, ha dichiarato il regista sportivo del Bayern Christoph Freund. Codice bonus Bet365 “101bonus” $ 150 promo per la preseason NFL. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Liverpool parla “molto divertente”

Diaz insiste “Sono molto felice” mentre il Liverpool rifiuta l’approccio Barca - Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

Liverpool è d’accordo con £ 69 milioni di tassa di trasferimento per un attaccante “molto speciale” eintracht di Francoforte - 2025-07-21 14:40:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Liverpool ha concordato una commissione iniziale di £ 69 milioni per firmare l’attaccante della Francia Under 21 Hugo Ekitike dalla squadra tedesca Eintracht Frankfurt.

Liverpool Milan 2-4, comincia molto bene l’avventura di Allegri alla guida dei rossoneri: vittoria contro i Reds per gli uomini allenati dall’ex Juve - di Redazione JuventusNews24 Liverpool Milan 2-4, inizio positivo per gli uomini allenati da Allegri: vittoria roboante contro i Reds di Arne Slot.

Sabato 26 luglio è cominciato, per un gruppo di nostri studenti delle classi di quarta e quinta elementare , una settimana di avventura e sport nel nord ovest dell’Inghilterra, non lontano da Liverpool e dal Galles. Abbiamo infatti accompagnato i ragazzi in un tipi Vai su Facebook

Kerkez ritrova un pezzo di cuore: "Sarà divertente contro il Milan, ho de bei ricordi"

Kerkez pre Milan-Liverpool: "Ho bei ricordi ma darò tutto; sarà una gara divertente"; «È come se il Liverpool avesse scelto me, è meraviglioso vedere i tifosi condividere lo stesso amore»; Resoconto partita U18: il Liverpool ha battuto l'Hull City 5-1 nell'amichevole pre-campionato.