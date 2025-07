LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | manca poco all’inizio della semifinale dalla piattaforma Di Maria cerca la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.20 La nostra azzurra sarĂ la prima ad iniziare visto che, ai preliminari, ha raggiunto il diciottesimo posto in classifica, ossia l’ultimo possibile per passare alla fase successiva! 9.17 Questo è l’ordine dei cinque round: ITALIA – Sarah Jodoin Di Maria . MESSICO – Abigail Gonzalez Roel. NEUTRALI – Iulia Timoshinina. OLANDA – Else Praasternik. COREA DEL SUD – Else Praasternik. SINGAPORE – Ainslee Kwang. CANADA – Katelyn Fung. USA – Ella Roselli. USA – Bayleigh Cranford. MESSICO – Estudillo Torres. AUSTRALIA – Ellie Cole. GRAN BRETAGNA – Maisie Bond. GIAPPONE – Rin Kaneto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: manca poco all’inizio della semifinale dalla piattaforma, Di Maria cerca la qualificazione

Mondiali di nuoto a Singapore. Giornata storica per l'Italia: oro per Simone Cerasuolo nei 50 rana e Chiara Pellacani-Matteo Santoro nei tuffi sincro da 3 metri. Impresa nei tuffi riuscita solo a Klaus Di Biasi (1973 e 1975) e Tania Cagnotto (2015)

