LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | inizia la finale femminile dalla piattaforma con Jodoin Di Maria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:30 In testa con 139.20 la russa Beliaeva, alle sue spalle la nipponica Kaneto. Errore con il triplo e mezzo avanti carpiato dell’americana Roselli, che non va oltre i 45.00 punti scivolando alle spalle di Jodoin Di Maria. 12:28 E’ buono il triplo e mezzo avanti carpiato dell’italiana, Ci sono 66.00 punti per Jodoin Di Maria, 4 e mezzo meno di quanto ottenuto in semifinale. 120.40 lo score dell’azzurra dopo due tuffi. 12:26 Triplo e mezzo indietro carpiato da 59.40 per la messicana Estudillo Torres. Tocca a Sarah Jodoin Di Maria! SECONDA ROTAZIONE 12:25 Anche per Chen Yuxi uno splendido triplo e mezzo avanti carpiato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia la finale femminile dalla piattaforma con Jodoin Di Maria

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: in mattinata le qualificazioni della piattaforma con Jodoin Di Maria, attesa per Marsaglia/Tocci - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.46: Nei primi due giorni già tre medaglie per l’Italia: l’oro di Chiara Pellacani nel metro, l’argento di Pellacani/Santoro nel sincro misto da 3 metri e il bronzo degli azzurri nel Team Event.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Jodoin Di Maria terza dopo due rotazioni nella piattaforma, attesa per Marsaglia/Tocci - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.26: Praasterink piazza il sorpasso con un tuffo da 63 per un totale di 193.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Jodoin Di Maria seconda nelle qualificazioni della piattaforma, attesa per Marsaglia/Tocci - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.59: Per il momento è tutto, appuntamento alle 14.30 per la finale del sincro uomini da 3 metri con Tocci e Marsaglia a caccia del podio 9.

