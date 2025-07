LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Di Maria centra la qualificazione! Finale dalla piattaforma femminile alle 12.15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.02 Termina questa Diretta LIVE con l’appuntamento che è alle 12.30 con la finale femminile dalla piattaforma di 10 metri, con la nostra Sarah Jodoin Di Maria che darà del suo meglio per ottenere il massimo risultato possibile. Grazie mille per averci seguito e a tra poco! 11.01 Finisce qui questa semifinale dalla piattaforma femminile con Sarah Jodoin Di Maria che ci ha fatto soffrire ma che alla fine è riuscita a conquistare l’accesso alla finale della categoria che, ricordo, inizierà alle 12.30. Di seguito, le dodici qualificate: CINA – Yuxi Chen 394. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Di Maria centra la qualificazione! Finale dalla piattaforma femminile alle 12.15

In questa notizia si parla di: diretta - maria - piattaforma - femminile

Questa cosa non può andare in onda | MARIA DE FILIPPI CENSURA IN DIRETTA: schiaffo, urla e lacrime - Momenti di altissima tensione e scatta la censura con il placet di Maria De Filippi nel corso di Uomini e Donne.

Maria Corleone 2 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata - Maria Corleone 2 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata della serie. Questa sera, martedì 13 maggio 2025, su Canale 5 alle ore 21.

Annalisa fa un regalo in diretta a Maria De Filippi (ed è già virale): cos'è e il significato - Annalisa è tornata ad Amici e lo ha fatto in grande stile. Ospite della semifinale del talent show di Maria De Filippi, Nali ha cantato in studio il suo nuovo singolo Maschio e ha fatto un regalo molto particolare alla padrona di casa.

Il Prof Andrea Arcieri risponde in diretta alle domande Vai su Facebook

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Di Maria ci prova dalla piattaforma; LIVE Mondiali nuoto: tuffi, Di Maria in finale. Ceccon fuori nei 200 dorso! Curtis ok; Tuffi, Sarah Jodoin Di Maria approda in semifinale dalla piattaforma per un soffio nei Mondiali 2025.

Diretta Katarzyna Kawa - Maria Lourdes Carle - Singolare Femminile ... - Segui su la Repubblica la diretta in tempo reale del match tra Katarzyna Kawa - Lo riporta repubblica.it

DIRETTA SUPER G FEMMINILE SUN VALLEY/ Video streaming Rai: Brignone ... - G femminile Sun Valley, ma anche su Eurosport sia pure in abbonamento: la diretta streaming video sarà disponibile grazie a Rai Play o la piattaforma DAZN. ilsussidiario.net scrive