LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | Sara Curtis nella storia! Prima italiana in finale nei 100 stile! Attesa per Bacico e Mantegazza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO I RISULTATI DELLE BATTERIE DELLA NOTTE GLI ORARI E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA OGGI 13.28. ORO PER MARCHAND CON 1’53?68: Gara più combattuta del previsto con Casas secondo con uno straordinario 1’54?30, terzo l’ungherese Kos con 1’54?34, poi Scott e Clareburt 13.27: Ai 100 Marchand, Kos, Casas 13.23: E’ il momento della finale dei 200 misti maschili. Occhio a Leon Marchand: 1 WANG Shun CHN 11 FEB 1994 1:57.48 2 KOS Hubert HUN 28 MAR 2003 1:57.22 3 SCOTT Duncan GBR 6 MAY 1997 1:55.51 4 MARCHAND Leon FRA 17 MAY 2002 1:52. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Sara Curtis nella storia! Prima italiana in finale nei 100 stile! Attesa per Bacico e Mantegazza

