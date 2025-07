LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | Ceccon sbaglia i calcoli ed è fuori nei 200 dorso! Secondo tempo di Curtis Bacico ok

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.16: Squalificato Alotabi dell’Arabia Saudita che aveva vinto la prima batteria dei 200 rana con 2.25?68, vince Thu di Myanmar con 2’31?63 5.10: Queste le qualificate alle semifinali dei 200 rana: Chikunova, Douglass, Zmushka, Evan, Lyu, Rybak-Andersen, Corbett, McCartney, Suzuki, Elendt, Teterevkova, Ramsay, Horska, Walsh, Park, Ceballos. Angiolini 18ma, Fangio 19ma 5.09: Entrambe fuori le azzurre al via dei 200 rana. Risultato negativo, al pari di quello dei 200 misti con Gastaldi e Franceschi, Tempi ampiamente alla portata delle italiane. Douglass vince la terza batteria con 2’22?23, seconda Rybak-Andersen con 2’24?98 5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Ceccon sbaglia i calcoli ed è fuori nei 200 dorso! Secondo tempo di Curtis, Bacico ok

In questa notizia si parla di: fuori - diretta - nuoto - mondiali

Poliziotto fuori servizio riprende furto in diretta e lo sventa: è la seconda volta in pochi giorni - È il secondo arresto che l'agente effettua mentre non è in servizio. Ad essere fermati due borseggiatori nel giro di due settimane mentre cercavano di derubare degli ignari turisti in visita nella Capitale.

Amici 2025, la finale in diretta: Francesco subito fuori - Anticipazioni finale di domenica 18 maggio. E’ tempo di finale per il Serale di Amici 2025 e qui su DavideMaggio.

DIRETTA Serie A, Venezia-Fiorentina 0-0 | Pongracic da fuori, palla a lato LIVE - Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida della trentaseiesima giornata tra viola e lagunari Reduce dalle fatiche di coppa contro il Real Betis, la Fiorentina potrà contare ora solamente sui risultati in campionato per conquistare la qualificazione ad una coppa europea la prossima stagione.

Altri sorrisi arrivano dalle batterie della quarta giornata dei 22esimi mondiali di nuoto Staffetta 4x100 mista mixed in finale con il miglior tempo Alberto Razzetti e Manuel Frigo in semifinale. Sarà un altro pranzo italiano tutto da vivere, dalle 13:00 in diretta s Vai su Facebook

Nuoto, abbagliante record del mondo di Leon Marchand nei 200 misti. Alberto Razzetti fuori dalla finale; I risultati e le medaglie del 30 luglio ai Mondiali di nuoto: Cerasuolo oro per l'Italia dopo Pellacani e Santoro; Thomas Ceccon sale di livello nella semifinale dei 100 dorso, ma si tiene del margine. Fuori Bacico.

DIRETTA 10 KM FONDO/ Gregorio Paltrinieri argento, oro Wellbrock ... - 10 KM FONDO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE I MONDIALI NUOTO 2025 Per la diretta 10 Km fondo in tv saremo su Rai Due, ma la gara dei Mondiali nuoto 2025 sarà anche su Sky Sport Uno e Sky ... Si legge su ilsussidiario.net

Mondiali di Nuoto e Pallanuoto 2025 a Singapore, le gare su Sky e su ... - La 22^ edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto, "World Aquatics Championships 2025", che si svolge a Singapore da venerdì 11 luglio a domenica 3 agosto, è in diretta su Sky e in streaming su NOW. sport.sky.it scrive