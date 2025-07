LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | Ceccon ci riprova nei 100 farfalla torna Quadarella negli 800 sl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore. L’Italia nella prima metà dell’appuntamento iridato con sei medaglie, l’oro di Cerasuolo nei 50 rana, l’argento della 4×100 stile libero e di Martinenghi, di Quadarella nei 1500 sl e di Ceccon nei 100 dorso e il bronzo di Ceccon nei 50 farfalla, e tredici posti in finale conquistati. Ai Mondiali di nuoto di Singapore si apre un’altra giornata carica di attese e possibili colpi di scena, con l’Italia pronta a giocare carte importanti in più gare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Ceccon ci riprova nei 100 farfalla, torna Quadarella negli 800 sl

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Ceccon e Quadarella cercano il passaggio del turno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.05: La rappresentante dello Sri Lanka Rupesinghe vince la prima batteria dei 100 dorso donne con 1’06?91 3.

LIVE Canoa slalom, Europei 2025 in DIRETTA: Ferrazzi quarto, Horn quinta nella K1. Ceccon e Barzon in finale nella C1 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19: Stesso tempo di Gestin per lo spagnolo Trave che piazza un finale di grande qualità , chiude con 89.

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: subito Ceccon e Martinenghi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del Trofeo Settecolli 2025, l’ultimo appuntamento valido per la selezione degli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali di Singapore in programma fra poco più di un mese.

Thomas Ceccon conquista la medaglia d'argento nei 100 dorso ai Mondiali di nuoto a Singapore. Per il campione olimpico si tratta della terza medaglia in tre giorni dopo il bronzo nei 50 farfalla e l'argento con la staffetta 4x100. Vittoria per il sudafricano Coetz Vai su Facebook

