LIVE Musetti-Michelsen ATP Toronto 2025 in DIRETTA | test per valutare i progressi sul cemento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di terzo turno del Masters 1000 di Toronto 2025 tra Lorenzo MUSETTI e Alex Michelsen, partita molto complicata tra l’azzurro e gli ottavi di finale. Dopo l’esordio contro James Duckworth, l’azzurro deve assolutamente alzare il livello se vuole proseguire la sua scalata canadese, visto che il rivale cambia rango! Di fronte c’è sul Campo Centrale la testa di serie numero 26 ma soprattutto un giocatore in fiducia e ascesa come l’americano classe 2004 di Laguna Hills, California. Dotato di un gran servizio ma anche di ottima soliditĂ da fondocampo, l’USA si sta affermando nel circuito dopo una prima stagione molto discontinua a livello ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Michelsen, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: test per valutare i progressi sul cemento

