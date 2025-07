LIVE Musetti-Michelsen ATP Toronto 2025 in DIRETTA | azzurro in campo a minuti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:17 Al primo turno l’azzurro ha ritrovato la vittoria sul cemento, dopo la sconfitta nel primo turno di Washington DC contro Cam Norrie, ha infatti sconfitto in due parziali Duckworth. Nel primo set dopo non aver sfruttato 6 palle break l’azzurro ha salvato un 15-40 sul proprio servizio che sarebbe voluto dire 5-6 e servizio Duckworth, poi la partita ha cessato di esistere. 18:13 Ci siamo, circa 20? e avremo in campo Lorenzo MUSETTI contro Alex Michelsen, rivale molto insidioso. LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-ZVEREV NON PRIMA DELL’1.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di terzo turno del Masters 1000 di Toronto 2025 tra Lorenzo MUSETTI e Alex Michelsen, partita molto complicata tra l’azzurro e gli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Michelsen, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: azzurro in campo a minuti!

In questa notizia si parla di: azzurro - diretta - musetti - michelsen

LIVE Passaro-Dimitrov 7-5, 1-0, ATP Roma 2025 in DIRETTA: stesso punteggio di Melbourne, azzurro a un set dall’impresa! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Gran kick, non risponde di rovescio Dimitrov. 0-15 Mette largo il tentativo di vincente lungoriga Passaro.

LIVE Passaro-Dimitrov 5-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurro ha avuto 4 palle break - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 PASSA!!! In due tempi di dritto Passaro, di cui il primo tentetivo spalle alla rete a seguito dello schema palla corta-lob del bulgaro.

LIVE Musetti-Nakashima, ATP Roma 2025 in DIRETTA: azzurro in campo ad ora di pranzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.56 Sofia Kenin ha vinto il primo set 6-3 contro Aryna Sabalenka.

Musetti-Michelsen diretta Atp Toronto: segui la partita di tennis di oggi LIVE; A che ora Musetti-Michelsen oggi, ATP Toronto 2025: programma, tv, streaming 31 luglio; Musetti-Michelsen: orario, precedenti e dove vederla in tv.

Musetti-Michelsen: orario, precedenti e dove vederla in tv - Michelsen al Masters 1000 di Toronto sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Riporta msn.com

Masters 1000 di Toronto 2025, Lorenzo Musetti - Michelsen, dove vedere il match in tv e streaming - Lorenzo Musetti debutta al torneo Masters 1000 di Toronto contro Alex Michelsen, andiamo a scoprire dove sarà possibile vedere il match in tv e in streaming. Si legge su tag24.it