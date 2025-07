LIVE Musetti-Michelsen 6-3 ATP Toronto 2025 in DIRETTA | l’azzurro chiude senza patemi il 1° set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Purtroppo non supera la rete il passante di rovescio di Musetti, peccato: si era salvato incredibilmente con il recupero sulla riga. 30-40 Scambio lungo, lo fa suo grazie allo slice lungoriga magnifico Musetti! Palla break! 30-30 Perde e di metri il dritto Michelsen. 30-15 Se la cava con il dritto in cross l’americano. Slice che non ha stavolta pagato. 15-15 Chiude con lo smash dopo il servizio Michelsen. 0-15 Non tiene in campo il recupero di rovescio sulla bella smorzata di Musetti. MUSETTI-Michelsen 6-3! Con il delizioso passantino stretto porta a casa il primo parziale in 32? grazie ad un break conquistato nel 4° gioco! 40-0 Errore grave di dritto dell’USA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Michelsen 6-3, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: l’azzurro chiude senza patemi il 1° set!

