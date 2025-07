LIVE Musetti-Michelsen 6-3 6-7 2-1 ATP Toronto 2025 in DIRETTA | scambio di break a inizio set decisivo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Qui però si prende bene il quindici a rete Michelsen dopo l’attacco di dritto. 40-40 E allora, tira pianissimo la risposta sulla seconda Musetti ed è facile preda del dritto di Michelsen. Nessun problema, va tenuto li e prima o poi concederĂ . 40-A Infilato l’USA, guarda caso, dalla risposta lungoriga di dritto dell’azzurro. 40-40 In rete lo slice in palleggio di Michelsen. Questo game inizia a piacerci! Chiaramente eravamo 0-40 ma vincerlo così avrebbe piĂą valore. A-40 Servizio e dritto. Terzo tentativo di 2-2! 40-40 Passa di rovescio in due tempi Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Musetti-Michelsen 6-3, 6-7, 2-1, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: scambio di break a inizio set decisivo!