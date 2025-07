CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  0-2 Stavolta arriva il doppio fallo. 0-1 Clamorosa pallata di dritto lungoriga Michelsen. 6-6 TIE-BREAK! 40-15 Doppio fallo. Ricordiamo che tirando la seconda ha salvato sul 3-4 15-40! 40-0 Prima vincente Musetti. 30-0 Prende la rete dietro al dritto Michelsen, almeno prova a farlo perchĂ© Musetti non ce lo fa arrivare e lo passa perentoriamente in lungoriga di rovescio! 15-0 Servizio e comodo tocco Musetti! 5-6 Sempre avanti Michelsen. 40-15 Sbaglia la risposta sulla seconda Musetti. 30-15 Qui viene infilato l’americano dal passante in corsa di rovescio! 30-0 Bellissima demi-volèe di Michelsen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Michelsen 6-3, 6-6, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: tie-break nel 2° set!