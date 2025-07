CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Attacco controtempo di Michelsen ma errore vistoso di volo! 15-0 Servizio e comodo dritto Musetti! 4-5 Padrone del match al servizio adesso Michelsen. 40-0 Prima e dritto. 30-0 Servizio e dritto sulla riga. 15-0 Prima vincente Michelsen. 4-4 Altro rovescio out! Ce la siamo vista brutta! A-40 Non supera la rete il rovescio dell’USA. 40-40 Spinge ancora la seconda, non risponde di dritto Michelsen. Seconda 30-40 Tira la seconda Musetti, la risposta di Michelsen prende il nastro e la palla resta di là ! Seconda 15-40 Lungo il rovescio dell’azzurro, il terzo errore del game da quel lato: due chance ci break Michelsen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Michelsen 6-3, 4-5, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: l’azzurro ha salvato due ‘mini’ set point