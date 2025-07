CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Servizio vincente dell’USA. 40-30 Serve&smash Michelsen. 30-30 Largo il dritto anomalo di Michelsen. 30-15 Stecca la risposta di dritto Lorenzo, arretrando, quello che non va fatto qui sopra. 15-15 Esce di poco il passante lungoriga di rovescio di Musetti. Sarebbe stato vincente. 0-15 Doppio fallo Michelsen. Sono due. 1-1 Tiene la battuta l’azzurro! Che deve ancora offrire palle break! 40-15 Palla corta in rete. 40-0 Sbracciata out di dritto Michelsen. 30-0 Prima vincente. 15-0 Non risponde sulla seconda Michelsen. 0-1 Salvandosi Michelsen parte avanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Michelsen 6-3, 1-2, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: l’azzurro deve inseguire nel 2° set!