LIVE Musetti-Michelsen 1-0 ATP Toronto 2025 in DIRETTA | iniziato il match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 A quindici l’azzurro! 40-15 ACE! 30-15 Prima vincente. 15-15 Risposta vincente di dritto Michelsen. 15-0 Prima vincente Lorenzo Musetti al servizio! Giocatori in campo! 18:26 Musetti è terza forza del seeding: al prossimo turno ci sarebbe poi il vincente del derby americano tra Tien e Opelka. 18:22 Vincendo oggi allontana virtualmente l’undicesima posizione virtuale della classifica ATP, mentre nella race si avvarrebbe sempre più della 6^ però con Fritz e De Minaur pronti a soffiargliela a pochi punti di distanza! 18:17 Al primo turno l’azzurro ha ritrovato la vittoria sul cemento, dopo la sconfitta nel primo turno di Washington DC contro Cam Norrie, ha infatti sconfitto in due parziali Duckworth. 🔗 Leggi su Oasport.it

