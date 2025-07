LIVE Mondiali nuoto | tuffi Di Maria a caccia della finale Ceccon fuori nei 200 dorso Curtis ok

Oggi sono tre gli italiani che si giocheranno una medaglia: Tocci e Santoro cercano la qualificazione dal trampolino 3m, mentre Di Maria nella piattaforma 10m in cerca della finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Mondiali nuoto: tuffi, Di Maria a caccia della finale. Ceccon fuori nei 200 dorso, Curtis ok

Simone Cerasuolo vince la medaglia d'oro dei 50m rana ai Mondiali di nuoto 2025 a Singapore E non riesce a trattenere le lacrime mentre racconta un messaggio del padre alla vigilia della finale.

Mondiali di nuoto: per Cerasuolo è un oro meraviglioso! Tutti i risultati della giornata; LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Di Maria insegue la finale dalla piattaforma; Mondiali. Sarah Jodoin di Maria in semifinale da 10. Appuntamento giovedì alle 9:30.

Il programma dei Mondiali di nuoto di giovedì 31 luglio e dove vederli in tv - Per quanto riguarda gli italiani Martinenghi cerca l'accesso in finale nei 200 rana mentre Sara Curtis quello alla finale dei 100 stile ... Da corriere.it

Mondiali di nuoto a Singapore: il programma del 31 luglio e gli italiani in gara - Nella notte italiana le batterie, con protagonisti molti azzurri, tra cui Ceccon. Riporta gazzetta.it