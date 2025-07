LIVE Italia-Serbia 77-57 Europei basket U18 2025 in DIRETTA | Lonati tre triple di fila azzurri vicini alla semifinale a 5? dalla fine!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80-59 Due facili di Srzentic, 3’15” alla fine. 80-57 ACHILLE LONATI NON SI FERMA PIU’! Quarta tripla consecutiva, è talmente on fire che anche la celebre stufa di Marco Belinelli evocata da Flavio Tranquillo potrebbe essere seriamente meno calda di lui! 77-57 HASSAN NON VUOLE ESSERE DA MENO! Anche lui da quasi nove metri, e a 5? dalla fine l’Italia ormai vede la semifinale! 74-57 DA NOVE METRI LONATI! Pazzesca tripla del+17! 71-57 ANCORA LONATI! 22 in meno di un minuto! 6? alla fine. 68-57 Marjanovic da tre, ora è show dall’arco. 68-54 LONATI! Risponde presente e tiene la Serbia distante! 65-54 Tripla aperta di Srzentic dal mezzo angolo a segno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Serbia 77-57, Europei basket U18 2025 in DIRETTA: Lonati tre triple di fila, azzurri vicini alla semifinale a 5? dalla fine!

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi.

