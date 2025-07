LIVE Italia-Serbia 56-38 Europei basket U18 2025 in DIRETTA | fuga azzurra nel terzo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E arriva anche la gran stoppata di Acunzo su Srzentic! 58-40 22 Garavaglia, altri 14 secondi per l’Italia con 3’29” alla penultima sirena. Marjanovic vola, letteralmente, sopra la schiena di Garavaglia per impedirgli di segnare. Inevitabile il fallo antisportivo: due liberi e possesso. 56-40 Dopo sei minuti senza segnare mai, l’appoggio di Backo prova a far ripartire la Serbia. Superata la metĂ del terzo quarto. 56-38 SOPRA IL FERRO GARAVAGLIA DIRETTAMENTE DALLA RUBATA! Altro timeout chiamato da Nikitovic nel giro di un minuto, Italia che fugge via! 54-38 LONATI DALL’ARCO! Tutto nasce da un bellissimo intercetto di Hassan! 51-38 HASSAN DA TRE! Al quarto possesso offensivo di fila, oltretutto con la palla che si arrampica sul secondo ferro, va sul tabellone e poi entra! +13 Italia, massimo vantaggio e timeout obbligato per Nikitovic con 7’03” da giocare nel terzo quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Serbia 56-38, Europei basket U18 2025 in DIRETTA: fuga azzurra nel terzo quarto

"Grazie mille per tutti i commenti razzisti sotto ai nostri post. Ci avete dato la carica!" Domenica sera, dopo il trionfo dell'Italia Under 20 agli Europei di basket, David Torresani ha pubblicato queste parole sui suoi social. "Mi ricordo quando sui social della Nazio

