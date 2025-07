LIVE Italia-Serbia 44-38 Europei basket U18 2025 in DIRETTA | a metà gara Garavaglia vince il duello a distanza con Backo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:26 Finora Italia che si è dimostrata più squadra rispetto alla Serbia, spesso viva più nelle fiammate che nella costanza. Garavaglia si è mostrato ancora nel ruolo di leader tecnico di questa squadra, mentre dall’altra parte Backo è senz’altro un bel problema per i lunghi azzurri, ma era una storia già nota. TOP SCORER – ITALIA: Garavaglia 16; SERBIA: Backo 13 44-38 12 Srzentic, l’Italia nemmeno tira (e non avrebbe potuto, con tre decimi): finisce così un secondo quarto di ottima qualità per la squadra allenata da Marco Sodini. Sono stati rimessi tre decimi sul cronometro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Serbia 44-38, Europei basket U18 2025 in DIRETTA: a metà gara Garavaglia vince il duello a distanza con Backo

