LIVE Italia-Serbia 14-7 Europei basket U18 2025 in DIRETTA | ottimo inizio azzurro con Garavaglia protagonista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02 Baiocchi. Baiocchi cerca un complicato canestro dopo aver ricevuto da molto lontano, sono però due liberi per lui quando si è superata la metĂ del primo quarto. 14-7 Pronta la risposta di Garavaglia! 11-7 Srzentic colpisce subito dall’arco. 11-4 Perfettamente gestita questa transizione da Lonati e Garavaglia che appoggia, arriva il primo timeout da parte della Serbia con poco piĂą di 3 minuti trascorsi. 9-4 CHE ITALIA! Perde palla Hassan, ma Radovic viene stoppato senz’appello da Garavaglia e poi Acunzo manda a segno il nuovo +5! 7-4 22 Radovic. Concessi in maniera, se vogliamo, anche rivedibile due liberi a Radovic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Serbia 14-7, Europei basket U18 2025 in DIRETTA: ottimo inizio azzurro con Garavaglia protagonista

In questa notizia si parla di: garavaglia - diretta - italia - serbia

Dove vedere in tv Italia-Serbia oggi, Europei basket U18: orario, programma, streaming; Basket, agli Europei Under 18 eliminata a sorpresa la Lituania. Ecco i quarti; Ceccato e Garavaglia da urlo, l’Italbasket Under 18 straccia l’Austria. Ora la Serbia.

Diretta/ Italia Serbia (risultato finale 3-0): azzurri sul velluto (VNL 2025, oggi 16 luglio) - Diretta Italia Serbia streaming video tv: a Lubiana inizia il terzo e ultimo girone di VNL 2025 per gli azzurri, che sono terzi in classifica. Si legge su ilsussidiario.net

DIRETTA/ Italia Serbia (risultato finale 3-0): un’altra vittoria ... - 0: decima vittoria in dieci partite di VNL 2025, schiantata anche la nazionale balcanica e siamo sempre più prime. Secondo ilsussidiario.net