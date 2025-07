LIVE Italia-Serbia 0-0 Europei basket U18 2025 in DIRETTA | si comincia a Belgrado!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Palla a due alzata! Primo possesso Serbia. 18:30 Squadre attorno ai loro coach, si sta per iniziare a Belgrado! Molto piacevole per coach Marco Sodini il fatto che l’Italia possa utilizzare Acunzo e che, dunque, l’incidente di ieri sia stato privo di conseguenze. 18:29 QUINTETTI – ITALIA: Hassan Baoiocchi Acunzo Lonati Garavaglia; SERBIA: Isailovic Radovic Srzentic Obucina Ostojic 18:27 Terminati gli inni, tra poco saremo pronti per la palla a due! 18:24 In corso la presentazione delle due squadre, seguita dagli inni nazionali. 18:22 La squadra azzurra può pienamente contare su Diego Garavaglia, che da due ha finora tirato col 66,7%, e anche sull’affidabilitĂ da tre di Mattia Ceccato e Matteo Accorsi, l’uno al 53,3%, l’altro al 45,8%. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Serbia 0-0, Europei basket U18 2025 in DIRETTA: si comincia a Belgrado!

