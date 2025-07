Vacanze in Serbia si trasformano in incubo per quattro ragazzi di Renon. Si trovava a Novi Pazar, cittĂ d’origine della famiglia, per trascorrere le vacanze estive. Ma quello che doveva essere un periodo di relax è diventato un dramma irreversibile per Mirza Mavric, 17enne altoatesino residente a Renon, in provincia di Bolzano. Il ragazzo è morto accoltellato mercoledì sera nel centro della cittadina serba, al termine di una rissa scoppiata per motivi ancora da chiarire. Altri tre giovani – anch’essi residenti a Renon – sono rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita. La rissa davanti a un locale e il tragico epilogo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Lite per futili motivi finisce in tragedia: accoltellato a morte a Novi Pazar un 17enne di Renon