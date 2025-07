L’Italia trionfa nella scherma | 3 Coppe del Mondo conquistate dalle squadre azzurre

L'Italia chiude una stagione straordinaria di scherma con il trionfo in tre Coppe del Mondo a squadre su sei. Dopo le sei medaglie conquistate ai Mondiali di Tbilisi, arriva anche il riconoscimento ufficiale della FIE (Federazione Internazionale di Scherma) che incorona le squadre azzurre del fioretto maschile, fioretto femminile e spada femminile come le migliori al mondo nel circuito 20242025.

Europei di Scherma 2025, l’Italia è campione nel fioretto maschile a squadre e brilla di bronzo con il team di spada femminile - Genova, 19 giugno 2025 – L’Italia del fioretto maschile è campione d’Europa, quella della spada femminile brilla di bronzo.

Scherma, l'Olympia è campione d'Italia nel Fioretto femminile - La squadra di fioretto femminile composta da Francesca Zurlo, Chiara De Luca e Cati Lupinetti trionfa ai Campionati Italiani Master svoltisi a Catania, dopo un percorso strabiliante che ha visto la compagine foggiana vincere tutti gli assalti di giornata.

Scherma: i 24 convocati dell’Italia per il GP di fioretto a Shanghai - L’Italia del fioretto è pronta a partire alla volta della Cina, dove dal 16 al 18 maggio sarà di scena a Shanghai per un Grand Prix internazionale.

