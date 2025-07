L' Italia si candida hub europeo per la ricerca quantistica

Le tecnologie quantistiche sono al centro di un piano nazionale che mira a consolidare l' Italia come protagonista e si candida come " hub europeo per la ricerca e lo sviluppo quantistico ". E' un lavoro interministeriale che vede coinvolti il Dipartimento per la trasformazione digitale, Ministero dell'UniversitĂ e della Ricerca, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero della Difesa e l' Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. Gli obiettivi sono quattro: rafforzare la ricerca scientifica e le infrastrutture quantistiche valorizzando le eccellenze italiane e promuovendo sinergie tra universitĂ , centri di ricerca e istituti con il sostegno dei finanziamenti pubblici; accelerare la transizione industriale sostenendo startup, PMI e filiere strategiche con investimenti in data center, supercalcolo e tecnologie abilitanti; garantire la formazione di nuove competenze; tutelare la sicurezza nazionale attraverso la migrazione alle crittografie postquantum e l'uso di sistemi quantistici per la protezione dei dati strategici, in linea con le raccomandazioni europee e il supporto dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'Italia si candida hub europeo per la ricerca quantistica

In questa notizia si parla di: ricerca - italia - candida - europeo

Coppa Italia, il Milan alla ricerca di un titolo che manca da più di 20 anni! Ecco quando l’ha vinto l’ultima volta - Milan, in finale di Coppa Italia si cerca di sfatare un tabù: i rossoneri non vincono la competizione da più di 20 anni Il Milan ha vinto la Coppa Italia solo cinque volte nella sua storia, nonostante abbia raggiunto la finale in dodici occasioni.

Ricerca, asse tra Italia e Tunisia: 500mila euro ai progetti congiunti ricerca - Il ministero dell’Università e della Ricerca italiano  e il ministero dell’Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica tunisino  hanno aperto un  bando per il finanziamento congiunto di progetti di ricerca e formazione universitaria.

La ricerca scientifica secondo Elena Cattaneo: “Strumento contro pregiudizi e paure, ma in Italia è sottovalutata” - Oggi pomeriggio, presso l’Aula Turtur dell’Università di Foggia, si è tenuto un incontro di grande rilievo dedicato alla ricerca scientifica e alle sue prospettive nel contesto italiano ed europeo.

La mozione di censura presentata a von der Leyen dall’europarlamentare Piperea certifica l’implosione del gruppo ECR al Parlamento europeo, di cui fa parte Fratelli d'Italia. Nel voto previsto la prossima settimana tutti gli italiani potranno constatare che Melo Vai su Facebook

L'Italia si candida hub europeo per la ricerca quantistica; Data center in Italia, boom da 37 miliardi. L’AI ha un nuovo hub nel Mediterraneo; Urso: l’Italia si candida a ospitare una delle gigafactory europee per l’IA.

L'Italia si candida hub europeo per la ricerca quantistica - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com

La sfida dell’Ai europea passa dalle startup: i casi di Italia, Francia e Lituania - L'Europa cerca di colmare il gap nell'AI con investimenti e progetti, ma sfide come dati e grandezza di scala frenano il suo avanzamento ... msn.com scrive