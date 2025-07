L’Italia riconoscerà ufficialmente lo Stato di Palestina? Tutti i dubbi di Giorgia Meloni

L’Italia riconoscerà la Palestina come Stato sovrano? Aumentano le pressioni sul governo di Giorgia Meloni da parte di opposizioni, Vaticano ed alleati europei. Nella serata di ieri, mentre si moltiplicavano gli appelli per il riconoscimento dello Stato palestinese, la premier Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo israeliano, Benjamin Netanyahu. (ANSA FOTO) – Notizie.com La presidente ha insistito “ sulla necessità di porre immediatamente fine alle ostilità ” poiché la situazione nella Striscia di Gaza “ è insostenibile ed ingiustificabile ”. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - L’Italia riconoscerà ufficialmente lo Stato di Palestina? Tutti i dubbi di Giorgia Meloni

