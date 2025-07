L’Italia è il Paese europeo più colpito dalla crisi climatica lo denuncia il WWF

La crisi climatica è già qui, e sta colpendo con particolare intensità l’Italia. È questo l’allarme lanciato dal WWF Italia, che definisce il nostro Paese “il più colpito d’Europa” secondo il Climate Risk Index, con danni ormai evidenti su ambiente, salute pubblica ed economia. I fenomeni estremi si moltiplicano: ondate di calore, alluvioni, siccità e piogge torrenziali non sono più eventi eccezionali, ma sempre più frequenti. Secondo i dati forniti da Copernicus, l’Europa è il continente che si sta riscaldando più velocemente, e l’Italia si trova in prima linea in questa emergenza. Un impatto diretto sulla salute. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’Italia è il Paese europeo più colpito dalla crisi climatica, lo denuncia il WWF

In questa notizia si parla di: italia - paese - colpito - crisi

“12mila morti l’anno in Italia per i gas ‘killer’ nelle cucine, siamo il Paese più colpito in Europa”: l’allarme nel novo studio. Ecco cosa sono e come evitarli - Ogni volta che accendiamo i fornelli a gas per cucinare, potremmo mettere inconsapevolmente a rischio la nostra stessa vita.

"Per loro l'Italia non è un Paese sicuro". Fratoianni "minaccia" chi scende in piazza - Nicola Fratoianni scende in piazza a Milano con gli antifascisti per protestare contro un evento privato incentrato sul concetto di remigrazione

Fortissima bomba d’acqua in Italia, mezzo paese allagato: oggi scuole chiuse - Persiste il forte maltempo in Italia. Una pioggia torrenziale, una manciata di minuti e chilometri di territorio del si sono ritrovati immersi nell’acqua, paralizzati.

Donald Trump ha appena colpito l’Europa con dazi del 30%. È una botta durissima per l’Italia, che rischia di travolgere il nostro export, mettere in crisi il Made in Italy e scaricare sulle spalle di imprese, lavoratori e famiglie le conseguenze di una scelta folle. M Vai su X

Il 17enne durante il volo è stato colpito da un violento attacco epilettico che ha spinto il personale di bordo a effettuare un atterraggio d’emergenza in Italia. In aeroporto, grazie alle procedure di identificazione, le autorità si sono accorte che il ragazzo in realtà Vai su Facebook

Secondo il Climate Risk Index l’Italia è il Paese europeo più colpito dalla crisi climatica; Climate Risk Index, l’Italia è il terzo paese al mondo più colpito dalla crisi climatica; I danni della crisi climatica all’agricoltura italiana.

Situazione attuale in Italia: tra crisi e opportunità - Un'analisi provocatoria delle notizie più rilevanti in Italia, con un focus sulle dinamiche nascoste. Scrive notizie.it

Siccità o colpa delle reti colabrodo? Ecco perché l’Italia soffre la crisi idrica - Se la vera siccità non è ancora arrivata, il momento di agire è ora. Secondo panorama.it