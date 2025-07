Liste d’attesa in Sanità la Piattaforma nazionale non garantisce trasparenza L’Osservatorio Cpi | Dati solo a livello nazionali poco utile per il cittadino

Una Piattaforma nazionale online, una media statistica e una conferenza stampa. Così il governo ha deciso di raccontare il collasso del Servizio Sanitario Nazionale. Il nuovo portale dedicato ai tempi di attesa, presentato come uno strumento di trasparenza, in realtĂ oscura tutto ciò che conta: non indica i tempi massimi reali, non consente di sapere dove si aspetta di piĂą, non permette di confrontare le strutture. “Una prima osservazione sui dati disponibili dalla Piattaforma è che, nonostante i dati vengano trasmessi dalle regioni, questi sono disponibili soltanto a livello nazionale – scrive l’Osservatorio conti pubblici italiani dell’UniversitĂ cattolica, diretto da Carlo Cottarelli -. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Liste d’attesa in SanitĂ , la Piattaforma nazionale non garantisce trasparenza. L’Osservatorio Cpi: “Dati solo a livello nazionali, poco utile per il cittadino”

In questa notizia si parla di: piattaforma - nazionale - dati - attesa

Grande Srl: la piattaforma GranDESIA di De Vizia srl ottiene la certificazione nazionale per la cybersicurezza - De Vizia transfer S.p.A., socio privato di Grande Srl, l’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana nel Comune di Avellino, ha ottenuto la Qualificazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) per il sistema informativo DESIA, la piattaforma cloud utilizzata anche nella città .

Sono stati finalmente pubblicati i primi dati nazionali sulla durata delle liste d’attesa in sanità . E non sono buone notizie. Trovate i dati completi qui: Vai su X

Condividiamo con voi l’ingresso delle Farmacie Monti nella piattaforma Farmacistadifamiglia.it Farmacista di Famiglia Non solo una collaborazione, ma un progetto condiviso per informare i cittadini, offrire servizi sanitari di qualità e ridurre i tempi di attesa gra Vai su Facebook

I primi dati dalla Piattaforma nazionale sulle liste di attesa; Liste d’attesa. Online la Piattaforma nazionale per controllare il rispetto dei tempi per visite ed esami. Schillaci: “Dati migliorano ma non basta”; Nasce la Piattaforma Nazionale per le Liste di Attesa (PNLA): come orientarsi tra tempi, priorità e (domani) strutture sanitarie.

Sanità pubblica: i primi dati dalla Piattaforma nazionale sulle liste di attesa - Online un portale nazionale che raccoglie i dati ufficiali: rispettati i tempi d’attesa massimi solo nella metà delle prestazioni: per la rimanente, ... Scrive msn.com

Liste di attesa, Sistema Sanitario Nazionale in affanno sulle visite con bassa priorità - La Piattaforma nazionale delle liste di attesa, presente sul sito del Ministero della Salute, mostra i tempi di attesa per le vari visite ed esami a livello nazionale ... Secondo italiaoggi.it