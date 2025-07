L’inviato di Trump ha incontrato il premier israeliano Netanyahu

L'inviato statunitense Steve Witkoff ha discusso della situazione nella Striscia di Gaza con il primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme in un momento in cui molti paesi hanno espresso la loro volontà di riconoscere uno stato palestinese.

Netanyahu incontra l'inviato USA e ringrazia Trump per il supporto a Israele - Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha incontrato oggi l'inviato speciale per il Medio Oriente del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, insieme all'ambasciatore Usa in Israele, Mike Huckabee.

MEDIO ORIENTE | Benjamin Netanyahu ha incontrato il presidente israeliano Isaac Herzog prima del suo volo per Washington, dove il primo ministro lunedì incontrerà Donald Trump. Secondo un comunicato dell'ufficio di Herzog, il presidente sottolinea l'urge Vai su Facebook

Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #iran #9luglio Vai su X

L’inviato di Trump ha incontrato il premier israeliano Netanyahu; A Doha il ritiro dell'Idf punto di attrito tra Israele e Hamas. Oggi la nuova proposta israeliana - Israele presenterà domani una nuova mappa per il dispiegamento di forze Idf per il ritiro da Gaza; Prima l'economia poi la guerra: Netanyahu trova il bis da Trump.

