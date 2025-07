Noi, da questa parte dell’Atlantico non lo sappiamo ma Kevin De Bruyne l’ha scoperto l’Inter Miami. Probabilmente non lo sa nemmeno lui. E Thomas Muller? Il Cincinnati, mica il Bayern Monaco. Perché gli Stati Uniti sono un posto meraviglioso, con un modo di intendere lo sport parecchio diverso dal nostro. Il calcio americano per esempio ha una regola da fantacalcio: si chiama “diritto di scoperta”. Una regola definita dal New York Times «assolutamente assurda». Lo racconta la Faz. Funziona così: fin dalla fondazione della Major League Soccer ogni squadra può rivendicare l’accesso esclusivo ai giocatori stranieri, indipendentemente dal fatto che intendano trasferirsi o meno negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Inter Miami detiene “il diritto di scoperta” di De Bruyne. Gli Usa sono un posto meraviglioso