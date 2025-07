L’Inter e il motto estivo | la miglior difesa è… L’attacco!

L’Inter, in questa sessione di mercato estiva, si è concentrata sul risolvere alcuni limiti che la formazione di Simone Inzaghi ha mostrato nella passata stagione. LACUNE – L’ Inter nella sessione di mercato 2025 ha scelto di concentrare i propri sforzi su centrocampo e attacco, indirizzando investimenti e attenzione su profili offensivi piuttosto che difensivi. Una scelta che affonda le radici nelle criticitĂ evidenziate durante la scorsa stagione. Il sistema di gioco impostato da Simone Inzaghi, basato su un 3-5-2 ormai prevedibile, ha mostrato limiti strutturali. Il modulo richiedeva alta intensitĂ , grande disciplina tattica e continui ripiegamenti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Inter e il motto estivo: la miglior difesa è… L’attacco!

