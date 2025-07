L’intelligenza artificiale per proteggere i minori online

(Adnkronos) – Google è pronta a introdurre negli Stati Uniti una nuova fase della sua strategia di protezione dei minori, basata sull’intelligenza artificiale. Dopo aver giĂ avviato un sistema per identificare utenti troppo giovani su YouTube, l’azienda ha annunciato l’estensione della tecnologia di stima dell’etĂ a tutto il proprio ecosistema. L’obiettivo è identificare i profili . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: minori - intelligenza - artificiale - proteggere

Intelligenza artificiale, padre Benanti sui minori: “Limiti e verifica dell’età . Ma il problema vero è l’abbandono educativo” - Roma, 11 maggio 2025 – Padre Paolo Benanti, francescano, teologo, presidente della Commissione Ia per l’informazione.

Intelligenza Artificiale: la nuova frontiera dell’adescamento online, ecco come avviene. Allarme deepnude, 3mila minori “spogliati” attraverso software. I dati della Fondazione Meter - Una indagine condotta dalla Fondazione Meter tra dicembre 2024 e maggio 2025 ha messo in evidenza un uso esteso e problematico dell’intelligenza artificiale da parte degli adolescenti italiani.

Il Garante dei consumatori, l’Antitrust, indaga su Meta. Colpa dell’intelligenza artificiale. Da marzo 2025, la società di Mark Zuckerberg ha collocato la sua Meta AI sul nostro WhatsApp “senza che gli utenti lo abbiano richiesto”, nota adesso il Garante. Meta AI f Vai su Facebook

L'intelligenza artificiale per proteggere i minori online; YouTube controlla l’età con l’IA e cambia le regole; L’Europa testa l’Age Verification, ma per proteggere i minori online serve di più.

L'intelligenza artificiale per proteggere i minori online - Google estende la verifica dell’età tramite IA: dopo YouTube, l’intero ecosistema sarà coinvolto nella stima automatica dell’età degli utenti, con conseguenze dirette su contenuti, pubblicità e privac ... Come scrive adnkronos.com

YouTube sa come stanare i minorenni: mentire sull'età non basta più - Youtube sfrutterà nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per stabilire l'età degli utenti e prendere le dovute precauzioni. Riporta msn.com