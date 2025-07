L’insetto più pesante al mondo Scoperta una specie mai vista | le immagini incredibili

Una scoperta sorprendente nel mondo degli insetti ha catturato l’attenzione della comunità scientifica internazionale. Tra le fronde fitte e umide di una foresta pluviale, un ricercatore ha individuato un esemplare dalle dimensioni fuori dal comune: un insetto stecco gigantesco, tanto imponente quanto raro. L’aspetto singolare dell’animale, la sua struttura corporea allungata e il peso insolitamente elevato hanno subito fatto pensare a una nuova specie mai classificata prima. Ma solo dopo un’attenta analisi morfologica e genetica gli scienziati hanno confermato la portata della scoperta. L’incredibile esemplare è stato rinvenuto in Australia, precisamente tra le montagne dei Tropici Umidi del Far North Queensland, nel nord-est del Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “L’insetto più pesante al mondo”. Scoperta una specie mai vista: le immagini, incredibili

In questa notizia si parla di: insetto - mondo - scoperta - pesante

Il video dell’insetto stecco gigante scoperto in Australia: non è il più grande al mondo, ma ci va vicino - Scoperta in Australia una nuova specie di insetto stecco gigante: si chiama Acrophylla alta pesa 44 grammi e vive tra le chiome delle foreste.

Il video dell'insetto stecco gigante scoperto in Australia: non è il più grande al mondo, ma ci va vicino; Scoperto in Australia l'insetto più pesante del mondo; Australia, scoperto enorme insetto stecco: pesa circa 44 grammi.

Il video dell’insetto stecco gigante scoperto in Australia: non è il più grande al mondo, ma ci va vicino - Scoperta in Australia una nuova specie di insetto stecco gigante: si chiama Acrophylla alta pesa 44 grammi e vive tra le chiome delle foreste ... Segnala msn.com

Scoperto in Australia l'insetto più pesante del mondo - Il professor Angus Emmott della James Cook University ha recentemente contribuito a identificare una nuova specie di insetto stecco, l'Acrophylla alta, che si distingue per una caratteristica sorprend ... msn.com scrive