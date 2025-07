L’inizio di agosto sembra l’autunno | piogge e temperature sotto i 25°C al Nord ma da lunedì torna il sole

Un inizio di agosto che assomiglia sempre piĂą a ottobre. L’estate 2025 continua a riservare sorprese: in pieno Solleone, il periodo tradizionalmente piĂą caldo dell’anno, l’Italia si trova a fronteggiare un’ondata di maltempo in arrivo dal Nord Europa, con piogge, nuvole e un brusco calo delle temperature, soprattutto al Nord. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, ci attende una fase “sottomedia”, caratterizzata da valori termici ben al di sotto delle medie stagionali. A rendere il tutto piĂą singolare è proprio la coincidenza con il Solleone – la fase in cui il Sole attraversa la costellazione del Leone, tipicamente tra la seconda metĂ di luglio e la prima di agosto – che quest’anno si presenta tutt’altro che infuocata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

