Lingue di minoranza ricerca scuola per organizzazione seminario nazionale Domande entro il 12 agosto BANDO

È stata avviata la procedura per affidare l’organizzazione del Seminario nazionale dedicato alla condivisione delle esperienze didattiche nelle aree dove si parlano lingue di minoranza. Il progetto è previsto dalla legge 482 del 1999, articolo 5, ed è intitolato Curricolo locale integrato e produzione di materiali didattici in lingua di minoranza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Formazione docenti lingue di minoranza: manifestazioni d’interesse entro il 31 luglio. AVVISO - Con l’avviso n. 28229 del 27 giugno 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una procedura ristretta per affidare la prosecuzione del Progetto di formazione e ricerca nell’insegnamento delle lingue e tradizioni culturali.

