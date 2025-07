L’inflazione ha inciso, la gestione è cara.

Con oltre mille bambini iscritti ogni settimana e una rete di circa 250 tra educatori e operatori, a livello locale, WorldChild Sport è oggi una delle realtà più strutturate nel panorama dei centri estivi. La società sportiva dilettantistica, partecipata al 50% da Uisp, organizza ogni estate una rete capillare di una trentina di attività in polisportive tra Modena e provincia. I centri estivi si svolgono sia all’interno di impianti sportivi, sia in spazi scolastici pubblici, con programmi personalizzati in base all’età dei partecipanti e alle specifiche caratteristiche di ogni contesto. L’organizzazione partecipa regolarmente a bandi e manifestazioni di interesse promosse dai Comuni per la gestione di attività educative e ricreative, mantenendo al centro la missione fondativa di promuovere lo sport per tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

