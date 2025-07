L' inderogabile oroscopo di agosto

L'oroscopo delle vacanze. per chi le fa. Ariete. Agosto è come un caffè troppo forte: vi sveglia, vi brucia, ma poi vi fa brillare. Brillare come una bomba inesplosa. Con la Luna Nuova, è il momento di saltare nel vuoto - ma occhio all'atterraggio. Mercurio retrogrado è il vostro piccolo sabotatore, pronto a farvi inciampare in ogni parola. Giorno fortunato: 4 agosto - Ma non è comunque il momento giusto per lanciarsi senza paracadute. Occhio! Toro. Agosto è un campo di grano: rilassante ma pieno di spighe pronte a incastrarsi sotto pelle. Attenzione. Gli allineamenti planetari potrebbero farvi mettere in discussione quello che pensavate fosse stabile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - L'inderogabile oroscopo di agosto

