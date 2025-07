L' incidente il tumore e i 4 anni di carcere | chi è Carlo D' Attanasio l' italiano liberato in Papua Nuova Guinea

Dopo oltre 4 anni trascorsi dietro le sbarre di un carcere della Papua Nuova Guinea, torna finalmente in libertà il nostro connazionale Carlo D'Attanasio, velista originario di Pescara che era stato accusato prima di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e successivamente di riciclaggio internazionale: a dare l'annuncio ufficiale il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Era il 2020 quando lo skipper, impegnato dal 2019 in un giro del mondo in barca da vela, finì nei guai dopo lo schianto sull'isola di un piccolo aereo appena decollato e il ritrovamento di più di 600 chilogrammi di cocaina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'incidente, il tumore e i 4 anni di carcere: chi è Carlo D'Attanasio, l'italiano liberato in Papua Nuova Guinea

L'incidente, il tumore e i 4 anni di carcere: chi è Carlo D'Attanasio, l'italiano liberato in Papua Nuova Guinea - Lo skipper, che ha trascorso oltre 4 anni di carcere in Papua Nuova Guinea, si trova in pessime condizioni di salute ... Da ilgiornale.it

Lo skipper italiano Carlo D'Attanasio torna libero dopo anni di carcere in Papua Nuova Guinea: "Assolto" - "A piede libero dopo oltre 4 anni di detenzione in attesa di giudizio definitivo, è pronto a rientrare in Italia per curare le gravissime condizioni di salute in cui è stato costretto", annuncia l'avv ... today.it scrive