L’inchiesta sul voto di scambio a Genova gli indagati | Parleremo al pm

Nelle nuove carte depositate, le chat tra l’ex dirigente della Regione Cozzani e i Testa. Nei dialoghi il dettaglio delle preferenze pre-spoglio e la minaccia per i mancati favori. I principali inquisiti chiedono di essere interrogati. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - L’inchiesta sul voto di scambio a Genova, gli indagati: “Parleremo al pm”

Solofra, inchiesta sul voto di scambio: la Procura chiede l’archiviazione - Solofra – Nell’ambito delle indagini avviate a seguito delle elezioni comunali del 2023, la Procura della Repubblica ha avanzato richiesta di archiviazione per Antonio D’Urso, Elio Visone e Michele Napoli, coinvolti in un procedimento per presunta compravendita di voti e diffamazione.

Dietro le quinte dell’inchiesta di Solofra: il voto di scambio tra accuse, silenzi e archiviazione - Solofra – A meno di due anni dalle elezioni comunali che hanno ridefinito gli equilibri politici della città conciaria, la complessa vicenda giudiziaria originata da sospetti di voto di scambio potrebbe concludersi senza rinvio a giudizio.

Inchiesta voto di scambio nel Barese, la Procura chiede l'archiviazione - L'inchiesta, aperta ad aprile 2024, portò ai domiciliari l'allora sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli, e l'allora leader del partito 'Sud al Centro' Sandrino Cataldo, marito dell'ex assessora regionale pugliese, Anita Maurodinoia.

