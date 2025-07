l’inchiesta su Milano? è peggio di Tangentopoli e vi spiego perché intervista a Basilio Rizzo

Basilio Rizzo conosce Milano come le sue tasche. Ed è per questo che l’inchiesta sul business edilizio che ha investito l’attuale giunta di centrosinistra non lo stupisce: i soldi, i veri padroni della “capitale morale” (e, potremmo dire, dell’Italia intera), girano di tasca in tasca ma tendono a finire in quelle di chi già le ha belle piene. Dal 1983 al 2021 per trentotto ininterrotti anni a Palazzo Marino, Rizzo rappresenta quell’anima della sinistra meneghina che nel 2016 tentò di contenere l’ascesa di Beppe Sala (già city manager della berlusconiana Letizia Moratti). Ma perfino i Verdi capitolarono. 🔗 Leggi su It.insideover.com

