L’inchiesta Affidopoli Ricci parla ai pm per 5 ore | Sono molto soddisfatto

Pesaro, 31 luglio 2025 – Cinque ore di interrogatorio e il giallo del "contributo ulteriore" di Matteo Ricci nell'inchiesta Affidopoli. Ieri il candidato dem per le Marche ha affrontato il faccia a faccia con la sostituta procuratrice Maria Letizia Fucci e con gli investigatori della Squadra Mobile e della Guardia di Finanza. Alle 15.58 è riemerso dalla caserma delle Fiamme Gialle di Pesaro. L'eurodeputato ed ex sindaco si è presentato davanti a una ventina di giornalisti di televisioni nazionali, agenzie e quotidiani locali. Niente domande, solo un monologo di 38 secondi, letto da un foglio scritto a mano: "Sono molto soddisfatto – ha dichiarato - ho risposto a ogni domanda e ho raccontato tutto ciò che so rispetto ai fatti contestati e rispetto alla mia attività da sindaco.

