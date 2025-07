L’impresa di Alessandro Pippa | Due lauree in 6 ore e i brevetti È questione di stile e ingegno

Alle 10.30 si è laureato in Ingegneria meccanica, alle 16 in Ingegneria gestionale. Stesso giorno, stesso ateneo: il Politecnico di Milano. Alessandro Pippa, 23 anni, è il primo a tentare - e a centrare - questa impresa, impreziosita da due brevetti, già depositati. Tesi color verde mare per Meccanica - come la cravatta - fucsia per Gestionale, come la camicia. D'altronde per due anni si è "cucito addosso" entrambe le facoltà e pure le sue invenzioni sono dichiaratamente una "questione di stile". Quando ha deciso di iscriversi a due corsi di laurea contemporaneamente? "Nell'ultimo anno della triennale, a Bolzano, ho scoperto che si era appena aperta questa possibilità e ho deciso di sfruttarla, senza perdere tempo.

