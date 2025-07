L’impegno della Cross a Gaza 3 missioni portate a termine per salvare bambini gravi

Pistoia, 31 luglio 2025 – Quattro missioni effettuate - tre da Gaza e una dalla Macedonia del Nord -, 35 persone trasferite in ospedali italiani specializzati. Da Gaza prevalentemente bambini, feriti, gravemente malati, spesso anche malnutriti. Nei primi sette mesi del 2025 la Cross, Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario con sede a Pistoia, ha coordinato e condotto operazioni di trasferimento di pazienti particolarmente critici, su richiesta del Dipartimento nazionale di Protezione Civile e della Protezione Civile Europea e in collaborazione con la 46ª Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare con sede a Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’impegno della Cross a Gaza, 3 missioni portate a termine per salvare bambini gravi

In questa notizia si parla di: gaza - cross - missioni - bambini

