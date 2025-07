Lifting liquido | di cosa si tratta e quali sono i reali benefici

Tutte le donne o quasi vorrebbero un viso privo di rughe e ben definito. Soprattutto ad una certa età è naturale che il volto sia segnato dai cosiddetti segni del tempo. Oggi si può provare a minimizzarli mediante il lifting liquido, una procedura di medicina estetica in regime ambulatoriale. Come si effettua? E quali sono i suoi reali benefici? Scopriamolo insieme. Cos'è il lifting liquido. Il lifting liquido è un trattamento non invasivo che utilizza filler dermici specifici per stimolare il derma a produrre nuovo collagene ed elastina. Entrambi sono proteine fondamentali per garantire la compattezza e la tonicità della pelle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

