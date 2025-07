Licia Colò torna in Rai | è nel cast di Bellamà di Sera

Licia Colò ritorno su Rai 2 dopo sette anni di assenza. La conduttrice sarà infatti nel cast di Bellamà di Sera, nuovo spin-off del talk pomeridiano di Pierluigi Diaco che debutterà sabato 14 settembre in prime time. Lo rivelano fonti della tivù di Stato citate dall’ Adnkronos. Punto di riferimento per la sua narrazione della natura e dell’ambiente, curerà una rubrica settimanale che cercherà di raccontare il legame tra alcune città italiane e i grandi cantautori e protagonisti della musica nostrana. Un viaggio ideato per unire memoria, territorio ed emozioni. Colò si aggiunge a Gino Castaldo e Marco Morandi che cureranno la rubrica Tutti cantano le emozioni e a Valeria Marini con Scotta il telefono. 🔗 Leggi su Lettera43.it

