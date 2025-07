Licenziato per un errore sui permessi 104 | l' azienda fa marcia indietro

Il licenziamento improvviso e adesso la svolta, con il reintegro dopo quattro giorni di sciopero. Quattro giorni di presidi permanenti davanti al capannone di via Giuseppe di Vittorio a Pieve Emanuele, nel Milanese. Tutto per Fabio, loro collega con due figli e una moglie disabile, licenziato a. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: licenziato - errore - permessi - azienda

Errore burocratico, si autodenuncia. Dipendente licenziato dall’azienda sciopero a oltranza e presidio ai cancelli - In duecento scioperano ad oltranza per il licenziamento del collega sindacalista. Alla Deloro Microfusione di Pieve, i lavoratori che si alternano su tre turni hanno proclamato da ieri pomeriggio uno sciopero a oltranza con presidio permanente davanti ai cancelli dell’azienda.

Aveva segnalato lui un errore sui permessi che aveva ottenuto con la legge 104 per assistere la moglie malata Vai su Facebook

Fabio Orlando, l'operaio di Fizzonasco licenziato dopo l'errore sui permessi è stato reintegrato: «L'azienda ha fatto dietrofront»; Licenziato per un errore sui permessi 104: l'azienda fa marcia indietro e reintegra Fabio; Licenziato per un errore sui permessi 104: l'azienda fa marcia indietro e reintegra Fabio.

Licenziato per i permessi 104: l'azienda lo reintegra - Dopo quattro giornate di presidio alla Deloro di Pieve Emanuele in difesa di Fabio Orlando, il lavoratore licenziato per degli errori sull'utilizzo della legge 104, la notizia: il licenziamento sarà c ... Lo riporta rainews.it

Fabio Orlando, l'operaio di Fizzonasco licenziato dopo l'errore sui permessi è stato reintegrato: «L'azienda ha fatto dietrofront» - Il dipendente della fabbrica a Sud di Milano aveva perso il lavoro dopo aver segnalato un errore sui permessi ottenuti con la legge 104 per assistere la moglie malata. Riporta msn.com