Libri da leggere ad agosto 2025

Agosto si apre con una interessante uscita. “Ho vissuto la vita che volevo” di Antonio Franceschino”. L’8 agosto un thriller di Catherine Coles intitolato “Delitto a Lover’s Leap” e a fine mese un esordio interessante. Raffaella Case con “Una testa piena di ricci”. Il primo agosto, sugli scaffali delle librerie italiane, “Ho vissuto la vita che volevo” di Antonio Franceschino. L’autore propone una riflessione sull’essere uomini gay. Non è un romanzo, ma un’analisi schietta sulle pressioni sociali, i pregiudizi e l’ignoranza che spingono molti a nascondere la propria identitĂ . L’autore enfatizza l’importanza di vivere con autenticitĂ , superando paure e vergogne indotte dall’esterno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it Š Lopinionista.it - Libri da leggere ad agosto 2025

Martina Franca: mostra di libri e immagini d’epoca, decima edizione Ad inizio agosto - Di seguito il comunicato: Mostra di libri e immagini d’epoca c/o Confraternita “Natività e Dolori di Maria Santissima” Vico II Cavour, Martina Franca (centro storico) 4-10 agosto 2025 ore 18.

“Ischia libri d’A…Mare”, si chiude lunedì 4 agosto con Amedeo Colella, cultore di napoletanità - “Ischia libri d’A…Mare”, la rassegna letteraria organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura con il contributo della Regione Campania (nell’ambito del Piano di promozione culturale 2025), in collaborazione con il Comune di Lacco Ameno e l’Albergo della Regina Isabella, e che in occasione delle commemorazioni per i 430 anni della morte di Torquato Tasso è dedicata al tema “Il tempo ritrovato”, chiude la XXIX edizione con una serata dedicata al tempo della leggerezza.

