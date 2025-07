Libano l’ultimatum americano a Hezbollah | la miccia è accesa

Roma, 1 ago – Il Libano torna sull’orlo del collasso, e questa volta non per una crisi interna o un’esplosione accidentale. A far tremare Beirut è un ultimatum che arriva da oltreoceano, firmato Washington, ma benedetto da Tel Aviv. Gli Stati Uniti hanno chiesto – per meglio dire, imposto – al governo libanese un impegno formale per il disarmo di Hezbollah. Una richiesta che non ha nulla della diplomazia, e tutto del ricatto. Se Beirut non firmerà , non ci saranno né pressioni su Israele per un cessate il fuoco, né ritiri militari dal Sud del Libano. Al contrario, ci sarà l’isolamento internazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Libano, l’ultimatum americano a Hezbollah: la miccia è accesa

