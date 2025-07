L’IA in aiuto delle scuole di montagna

L’ Intelligenza Artificiale, sfruttata a dovere, potrebbe diventare un’alleata delle scuole di montagna. "Sono presidi culturali e sociali insostituibili, ma affrontano sfide uniche: isolamento geografico, gestione delle pluriclassi e un rischio di dispersione scolastica che in quelle aree supera il 20% – dice Gianfranco Bordoni (nella foto), formatore Pnsd (Piano nazionale della scuola digitale) al ministero dell’Istruzione e del Merito –. Queste sfide potrebbero diventare un’opportunitĂ unica di innovazione: per questo lavoro a un progetto embrionale, un piano strategico per integrare l’hashtag #IntelligenzaArtificiale nel cuore della didattica delle comunitĂ educative montane della Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’IA in aiuto delle scuole di montagna

Piemonte, dalla Regione oltre 400mila euro per salvare le scuole e gli asili di montagna - Uno stanziamento di 433mila euro per il prossimo anno scolastico con l'obiettivo di salvare le scuole di montagna del Piemonte.

